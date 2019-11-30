В Краматорске полиция устанавливает обстоятельства трех ДТП с пострадавшими

В Краматорске с интервалом в 1-2 часа произошли три аварии. По всем фактам возбуждены уголовные производства. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

29 ноября в 16:14 поступило сообщение из службы 102 о том, что по бульвару Михаила Силаева произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что 58-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», двигаясь по бульвару Михаила Силаева в направлении улицы Танкистов совершил наезд на 38-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения.

Спустя почти два часа поступило еще одно сообщение об аварии на дороге. По предварительным данным в 18:35 водитель автомобиля ВАЗ 2115, двигаясь по улице Центральная во время выполнения маневра левого поворота на улицу О. Тихого, на перекрестке указанных дорог, совершил наезд на пешехода 1982 года рождения. В результате аварии мужчине причинены телесные повреждения.

Кроме того через час, в 19:25 поступило сообщение о том, что водитель управляя автомобилем «GEELY» двигаясь по улице В. Стуса во время выполнения маневра левого поворота на ул. Дружбы совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть. В результате аварии пешеходу причинены телесные повреждения.

По всем фактам начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Правоохранители призывают пешеходов в темное время суток надевать яркую одежду или иметь на ней светоотражающие элементы, чтобы водители смогли вовремя увидеть вас на дороге в условиях встречного движения с включенными фарами. Все участники дорожного движения должны неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и быть максимально внимательными и осторожными на дорогах.