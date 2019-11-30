В Генштабе назвали приоритетные задачи на 2020 год

В Генеральном штабе подвели итоги деятельности ВС Украины по 2019 году и назвали приоритетные задачи на следующий год. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

В ходе подведения итогов деятельности за 2019 год были проанализированы результаты выполнения задач в районе проведения Операции объединенных сил, организацию боевой подготовки воинских частей и подразделений, состояние дисциплины и правопорядка в армии и правовой защиты военнослужащих, рассмотрены состояние и перспективы квартирно-эксплуатационного обеспечения, развитие профессионального сержантского корпуса, взаимодействие ВС Украины с общественностью и дальнейшая имплементация стандартов НАТО на пути евроатлантической интеграции Украины.

По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, 2020-й год станет годом профессионального сержанта ВС Украины, а боевая подготовка – одним из приоритетных направлений деятельности на 2020 год.

«Подготовка подразделений к наступательным действиям должна занимать до 70% учебного времени», – сказал Хомчак.

Основные направления деятельности в этой сфере были рассмотрены во время работы секций на объектах учебно-материальной базы Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.