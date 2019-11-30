В Лиманском районе женщина дважды пыталась покончить жизнь самоубийством

Два события произошли в течение часа на автодороге и железнодорожном пути вблизи с. Брусовка (Донецкая обл.), их 33-летняя участница с телесными повреждениями доставлена ​​в травматологию. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

В полдень в Лиманское отделение полиции позвонил 55-летний мужчина и сообщил, что только что за городом под колеса его автомобиля бросилась женщина. Водитель успел затормозить, и неизвестно убежала, оставив на дороге лишь свою шапку.

Следующее сообщение правоохранители получили уже через час, в час дня возле железнодорожной станции «Брусино» под грузовой поезд бросилась женщина. На место происшествия прибыла группа реагирования, которая установила, что потерпевшая является жительницей Константиновки 1986 года рождения. С травмами головы и ребер она была госпитализирована.

Сведения о происшествиях внесены в единый реестр досудебных расследований по статьям 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.