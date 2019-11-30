Пушилин заявил, что «закон о границе ДНР» соответствует минским соглашениям



«Закон о государственной границе ДНР» логический, он отвечает минским соглашениями. Об этом заявил «руководитель ДНР» Денис Пушилин в эфире российских СМИ.

«В данном законе линия соприкосновения указана. Увы, конфликт еще не окончен. Референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области, так это определено было в 2014 году. Учитывая, что Минские соглашения не выполнены на данном этапе, конфликт является неразрешенным, поэтому закон абсолютно логичен и понятен. И он нужен нам для нашего внутреннего пользования», – сказал Пушилин, призвав не искать «каких-то тайных смыслов».

При этом он считает, что «законе» не говорится «о чем-то новом». «Согласно нашей Конституции, территория Донецкой Народной Республики определяется всей территорией бывшей Донецкой области. Это у нас закреплено в Конституции с 2014 года. Ничего не менялось», – отметил Пушилин.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области 29 ноября «депутаты народного совета ДНР» приняли «закон» «о государственной границе ДНР». Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев назвал этот «закон» пощечиной от РФ перед встречей в нормандском формате.