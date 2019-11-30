Комитет ВР принял решение по закону о пенсионном возрасте для женщин

Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде отклонить законопроект №0972 о пенсионном возрасте женщин. О соответствующем решении объявила глава комитета Верховной рады Украины, нардеп от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова, передает РБК-Украина.

Так, 29 ноября комитет рассмотрел предложения президента Украины к закону «О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о совершенствовании пенсионного обеспечения» (регистр. №0972). В предложениях предлагается отклонить данный проект закона.

За решение проголосовало большинство членов комитета. В то же время, на заседании обсуждалось, что для преодоления вето за закон должны проголосовать 300 народных депутатов.

Данный закон предлагал разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

В частности, участниками по обсуждению законопроекта на заседании стали представители Министерства юстиции, уполномоченного по правам человека, а также представители Министерства соцполитики и Пенсионного фонда.