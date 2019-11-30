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НВФ обстреляли Старогнатовку

30.11.19 13:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования сегодня, 30 ноября, с использованием стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, около 8 часов утра НВФ из стрелкового оружия открывали огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Старогнатовка. Подразделения Объединенных сил применили огонь в ответ, чтобы заставить оккупантов придерживаться режима тишины.

«В результате вражеского огня боевых потерь среди наших героев нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства», – подчеркнули в Минобороны.

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