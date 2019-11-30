RU
Все новости

Зеркаль заявила, что не верит в скорый мир с Россией

30.11.19 18:13

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, не верит в скорый мир с Россией и считает, что цена за него может оказаться слишком большой. Об этом сообщает BBC.

Она подчеркнула, что Россия не сможет быстро изменить свой подход к Украине, а потому не следует ожидать быстрого мира.

«Я провела столько раундов переговоров с россиянами. Они не могут вот так в миг изменить свой подход к Украине. Я не верю в такое чудо. Именно поэтому я не ожидаю быстрого мира с Россией», – сказала она.

По ее словам, за любую услугу от россиян «придется платить».

«Я боюсь, что цена будет слишком велика», – отметила Зеркаль.

На вопрос о том, какую цену Украина может заплатить за мир с Россией, она не ответила, но при этом отметила, что никакой мирный процесс невозможен без ответственности виновных в преступлениях.

Как сообщалось ранее, Зеркаль считает, что возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет для Украины движением назад.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк