В Донецкой области за сутки в ДТП пострадали 11 человек, из них двое – дети (Фото)

В Донецкой области за минувшие сутки в ДТП пострадали 11 человек, из них двое – дети. Причинами ДТП стало нарушение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. По фактам травмирования людей полицейские начали досудебные расследования. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

В Доброполье водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Мужчина вызвал полицию и «скорую». Сейчас дети находятся в больнице.

В Авдеевке человек внезапно вышел на проезжую часть и оказался под колесами автомобиля. Водитель не успел затормозить и наехал на пешехода. 34-летний пострадавший госпитализирован в Селидовскую больницу. Медики констатировали у него перелом голени и алкогольное опьянение.

В Краматорске в темное время суток произошло сразу три ДТП с интервалом в 1-2 часа. В двух случаях водители сбили людей, выполняя поворот. Среди пострадавших – 23-летняя девушка.

Непогода также влияет на состояние аварийности. Сегодня утром вблизи Дружковки водитель автомобиля «Шкода» попал в лужу, не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Машина наехала на столб электропередач и перевернулась. В результате ДТП получил травмы пассажир.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварий. Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).