Часть Марьинки почти неделю без энергоснабжения: НВФ не дают режим тишины для ремонта

60 хозяйств на улицах Тельмана и Октябрьской в Марьинке (Донецкая обл.), остаются обесточенными. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что 25 ноября сильными порывами ветра были оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в Марьинке. Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 хозяйств, на улицах Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными.

По состоянию на 14:00 30 ноября гарантий соблюдения режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями так и не предоставлено. Без этого ремонтная команда АО «ДТЭК Донецкие электросети» и пиротехническое подразделение ГСЧС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня НВФ.

«Украинской стороной СЦКК, через СММ ОБСЕ, вооруженным формированиям РФ были подано запросы о предоставлении ими гарантий прекращения огня. Последний запрос отправлен сегодня, 30 ноября», – говорится в сообщении.