Это не заменит переписи: В Академии наук раскритиковали то, как Кабмин собирается посчитать население

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что электронная перепись населения, предложенная правительством Алексея Гончарука, окажется неэффективной и неточной. Об этом она заявила в интервью газете «Зеркало недели».

Ранее сообщалось, что министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах провести электронную перепись населения Украины в текущем году. Он считает, что это позволит сэкономить 2-3 млрд грн.

По словам Либановой, увидев соответствующее заявление Дубилет, она была «близка к истерике».

Дубилет утверждал, что вместе со специалистами-математиками и социологами можно часть переписи проводить по следующему алгоритму: собрать анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположение.

«Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность. 30 километров в сторону от серьезной трассы – и связь уже проблематично, даже в Боярке (пригород Киева – прим.). По этому я очень сомневаюсь, что таким образом можно охватить все население. Но допустим даже, что произошло чудо, и нам это удалось. Возникает большой вопрос: а что, перепись – это только численность? Как минимум, это еще и половозрастной состав. Так мы его не получим. Попытки же наложить с помощью моделей информацию Госкомстата на вот это распределение численности – весьма сомнительны. Для текущего учета, для каких-то оценок межпереписного периода, может, это и будет полезно. Но это не заменит переписи», – сказала она.

По ее словам, если перепись в Украине будет проведена таким образом, как предлагает министр Кабмина, то международное сообщество может не признать ее.

«Это оценка численности населения. Если мы не проведем полноценную перепись, то просто не сможем нормально управлять страной. В таблице, которую я составила для Дубилета, все расписано по каждому министерству – данные переписи и для чего нужны», – пояснила она.