Кабмин планирует сделать 3D-модель территории Украины

Кабинет министров решил в 2020 году оцифровать всю территорию Украины и сделать точную 3D-модель в рамках запуска земельной реформы. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Как сообщил Гончарук, правительство уже объявило международный тендер на осуществление аэрофотосъемки территории Украины для создания 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, линий электропередач и других объектов. Он добавил, что оцифровывать Украину решили для облегчения внедрения земельной реформы.

«Вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы – кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог. Это удешевит процесс и сэкономит время на строительство, а качество только возрастет», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроекта о рынке земли.