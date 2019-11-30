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Стало известно, когда и где пройдет встреча в Нормандском формате

30.11.19 21:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Местом проведения саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец. Об этом говорится в сообщении администрации французского президента.

«Саммит в „нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский», – говорится в сообщении.

В нем также указано, что «саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером». Более подробная программа, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщена позднее.

Напомним, что США приветствовали действия президента Владимира Зеленского в вопросе достижения мира на Донбассе и заявляют о поддержке Украины накануне встречи Нормандской четверки.

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