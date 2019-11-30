В Донецкой области 40% граждан готовы сотрудничать с полицией на принципах партнерства. Об этом шла речь на Национальном форуме по современным тенденциям в сфере общественной безопасности и социальной сплоченности. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что участие в работе форума приняли представители украинских и международных организаций, общин, власти, правоохранительных органов, СМИ, активной молодежи, международные партнеры, представители Донецкой и Луганской областей.

Цель мероприятия – определить наиболее эффективные подходы по укреплению общественной безопасности, доступа к правосудию, мобилизации общин и социальной сплоченности на местном и региональном уровнях. Особое внимание участники уделили проблемным вопросам женщин, лиц с инвалидностью и тому подобное.

И.о. начальника полиции Донецкой области Артем Кисько отметил, что общественная безопасность возможна только при условии взаимодействия полиции и общества.

«Каждое преступление мы предупреждаем или раскрываем благодаря сотрудничеству с населением. Поэтому наша первейшая задача – строить свою работу, исходя из потребностей людей. Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы сделать полицейский сервис таким, каким его хотят видеть граждане – качественным, своевременным и эффективным», – рассказал Кисько.

Результатом сотрудничества полиции Донетчины с населением стало введение в 2019 году более 40 проектов при поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира. Каждый них направлен на решение конкретных проблем безопасности, которые существовали в общинах.

Так, 11 из 22 Центров безопасности граждан в Украине находятся в Донецкой области и помогают приблизить экстренные службы к людям в отдаленных населенных пунктах. Во время дискуссии было предложено привлекать к работе в центрах волонтеров, как это происходит в ряде стран мира.

Что касается помощи людям с инвалидностью, то сейчас 75 полицейских Донетчины обладают жестовой речью.

Также омбудсмен полиции Донетчины Ольга Светличная представила стратегию эффективной коммуникации полиции и общества которая поможет полицейским и представителям общин находить общие решения по общественной безопасности.

«И инициативы по решению вопросов безопасности должны исходить от общества. Сейчас в Донецкой области 40% граждан готовы сотрудничать с полицией», – отметил руководитель Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтяну.

Одной из эффективных форм диалога станут рабочие группы по общественной безопасности и социальной сплоченности. По словам Виктора Мунтяну, их деятельность будет усилена.

Кроме того, участники обсудили развитие просветительской работы полиции и вопросы подготовки квалифицированных специалистов по коммуникации.

Благодаря сотрудничеству с населением, по результатам социологических исследований, Мариуполь является одним из самых безопасных городов Украины, а Донетчина входит в пятерку областей, где люди доверяют полиции всего.

Форум организован Программой ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке Европейского Союза и правительств Дании, Нидерландов, Швеции и Швейцарии.