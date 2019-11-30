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Украина и РФ согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море, – Госрыбагентство

30.11.19 22:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина и Российская Федерация согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на заседании совместной комиссии. Об этом сообщает UA:Крым.

Как сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства на запрос, квоты на вылов рыбы в Азовском море были согласована во время заседания украино-российской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось 13 ноября в Бердянске.

Документ был подписан председателем агентства Ярославом Беловым.

«Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы», – заявили в ведомстве.

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