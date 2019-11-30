5628 живущих на линии разграничения семей получили помощь от ADRA Ukraine

Проект «Восстановление жилья и оказание необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины» подходит к концу, сообщает благотворительная организация ADRA Ukraine.

Последний из из реализованных направлений проекта – восстановление поврежденного жилья на линии соприкосновения и обеспечения людей твердым топливом на зимний период.

1 тыс. человек оказана помощь в восстановлении жилья I категории – перекрытие крыши, замена окон

1,325 людям оказана помощь в восстановлении жилья второй категории – перекрытие крыши, замена окон, восстановление поврежденных стен

63 людям оказана помощь в восстановлении жилья III категории – перекрытие крыши, замена окон, восстановление домов без стен, или с поврежденными стенами

250 людям оказана помощь в утеплении дома

2,990 человек получили твердое топливо (уголь)

Отмечается, что помощь была предоставлена ​​в рамках проекта «Восстановление жилья и оказание необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины», который реализовала АДРА Украины при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.