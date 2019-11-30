В Дружковке проведут Форум местного развития

В Дружковке (Донецкая обл.) проведут Форум местного развития, сообщает «Громадський простір».

«Вас интересует, как можно изменять жизнь в общине? Для вас важны перспективы развития города, в котором живете? Вы хотите, чтобы город был безопасным, а взаимодействие между общественностью и властью была конструктивным и понятным? Тогда приглашаем вас 3 декабря (в во вторник) на региональный Форум местного развития. Мероприятие будет проходить в Дружковке в помещении Центра детской и юношеского творчества (ул. Космонавтов, 40)», – говорится в сообщении.

На Форуме будут обсуждать следующие вопросы:

Кто ответственен за устойчивое развитие общества?

Инновационное и комфортное пространство для людей.

Умный город: смарт решения в управлении обществом.

Создание инклюзивной городской среды.

Форум организуется общественными организациями «Новая Дружковка» и «Украина возможностей» в партнерстве с Дружковским городским советом при поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира.