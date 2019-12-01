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Сводка из зоны ООС за 30 ноября: Версии сторон конфликта

01.12.19 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ произвели один обстрел:

  • неподалеку от Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов вели огонь.

3 обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • неподалеку от Водяного – из минометов калибра 82 мм;
  • у Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.

С начала этих суток один обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия НВФ осуществили в районе Новолуганского. Потерь нет.

В «ДНР» заявили о 7 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Доломитное, Гольмовский, Александровка, Сигнальное, Старомихайловка, Саханка. Применялись РПГ/СПГ крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие, гранаты, работал снайпер.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

В «ЛНР» об обстрелах за минувшие сутки не сообщают.

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