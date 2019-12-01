Пожарные не были допущены: В поселке у Донецкого аэропорта погибла местная жительница

В поселке Опытное у Донецкого аэропорта в пожаре погибла местная жительница Мария Горпинич (баба Маша). Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Трагедия произошла вчера, 30 ноября. «Только что в своем доме сгорела, вероятно, заживо, жительница поселка Опытное у Донецкого аэропорта Мария Горпинич (баба Маша). Пожарная машина не была допущена в поселок по соображениям безопасности, но, наверное, даже, если бы была допущена, не смогла бы в момент приезда спасти женщину, так как дом пылал в этот момент, словно напалм... Наш сотрудник Родион в данный момент стоит у дома бабы Маши. Дом в данный момент догорает. Надеемся, что завтра утром в поселок смогут выехать пожарные и криминалисты и удастся установить причину пожара и найти останки бабы Маши для захоронения...», – написал он.

Каплин уточнил, что по предположениям, причиной пожара могла стать керосиновая лампа. «В поселке шестой год нет света и жители используют свечи и керосиновые лампы для освещения своих жилищ...», – отметил он.

Волонтер рассказал, что в 2014 году баба Маша похоронила своего мужа, а в 2015 году осколком ранило ее сына, который вскоре скончался и был похоронен в воронке от снаряда в собственном дворе. «Сегодня в рай ушла баба Маша, отмучившись 5 с половиной лет внутри войны... Я рад, что мне посчастливилось знать эту стойкую женщину.

Теперь их осталось 37... гражданских киборгов в поселке Опытное...», – подытожил Евгений Каплин.