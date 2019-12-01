Коммунальные аварии в «ЛНР»: Без отопления остались тысячи людей, нарушено электро и водоснабжение

В системах жилищно-коммунального хозяйства временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области за минувшие сутки произошло 6 аварийных ситуаций: без теплоснабжения и электроснабжения остались жители домов и инфраструктурные объекты. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает МЧС ЛНР».



Так, около 1,4 тыс. абонентов и два детских сада Луганска остались без тепла в результате порыва теплотрассы.

«В Луганске в результате порыва теплотрассы диаметром 273 мм без теплоснабжения остаются 1 384 абонента по адресам: квартал Мирый, 1, 1б, 2, 3, 16, 17, 19, квартал Степной, 1, детские сады № 50 и 77», – говорится в сообщении.

В Славяносербском районе в результате ухудшения погодных условий (порывистый ветер, дождь) без энергоснабжения временно остаются 342 абонента в н.п.: Паньковка, Стукалова Балка, Приветное, Глиняный.

В Лутугинском районе, п. Шимшиновка. без энергоснабжения временно остаются 43 абонента.

В Луганске, кв. Гаевого без энергоснабжения временно остаются абоненты в квартале Гаевого (частично).

В П Первомайске, п. Золотое-5. В результате аварийного отключения присоединения от ПС ш-ты «Михайловская» без энергоснабжения временно остаются 3 ТП (61 абонента).

В связи с ремонтными работами на н/ст «ЗФС 3-го подъема» (Украина) сокращена подача воды потребителям в городах: Брянка, Кировск, Стаханов – на 30%.

Запланированы ремонтные работы.