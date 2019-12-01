Переселенцам: Как получить пособие на погребение, если пенсионер умер на неподконтрольном Донбассе

В Украине переселенцы могут получить пособие на погребение в тех случаях, если пенсионер умер на временно неподконтрольной правительству территории Донбасса. Об этом сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в городе Мариуполь на своей странице в Facebook.

Так, по общим правилам, согласно ст. 53 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в случае смерти пенсионера лицам, осуществившим его погребение, выплачивается пособие на погребение пенсионера в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.

Согласно ст. 91 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», в случае смерти пенсионера его семьи или лицу, осуществившему похороны, выплачивается пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии.

Правозащитники подчеркивают, что перед тем, как начинать процедуру получения пособия на погребение, необходимо получить свидетельство о смерти государственного образца. Заявления подаются родственниками умершего в суд по месту их фактического проживания, указанного в справке внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Для получения пособия на погребение необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, где умерший пенсионер находился на учете как ВПЛ (по месту нахождения пенсионного дела).

«В случае, если пенсионер не был зарегистрирован на подконтрольной территории, лицо, которое обращается за помощью на погребение, подает все необходимые документы, в том числе, в случае необходимости, собственную справку о постановке на учет ВПЛ в орган, назначающий пенсию, по месту своей регистрации (или жительства)», – говорится в сообщении.

Пособие на погребение выплачивается по разовому поручению предприятиями почтовой связи. Разовое поручение выписывается на имя лица, осуществившего погребение, и действительно только до конца того месяца, в котором оно было выписано.