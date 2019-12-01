Ситуация в пунктах пропуска утром 1 декабря: КПВВ открылись по зимнему графику

Сегодня утром, 1 декабря, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По данным очевидцев ситуация на пунктах пропуска на линии разграничения следующая:

КПВВ «Майорское» (Горловка, «ДНР»):

Приходько: «8:02. КПВВ "Горловка". По состоянию на 8:55 (мск) на пункте пропуска 155 автомобилей, 40 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Sharap: «8:49. На Каргиле общая – машин 10 на мосту, льгота за бывшим поваленным знаком».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Лена: «7:45. На Еленовке в сторону Украины машин 50 на 8:30 (мск) утра. Первый запуск в 8:15»;

Анна: «9:37. 90 машин на Еленовке и 10 льготы в Волноваху».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Руслан: «9:23. Октябрь в Мариуполь 25-30 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» очевидцы на данный момент не сообщают.

Напомним, с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перешли на зимний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 17:00.