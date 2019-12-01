От детей до переселенцев: Какими будут в 2020 году соцвыплаты в Украине

Бюджет Украины 2020 года имеет много нюансов относительно социальных выплат. Так, в течение 2020 года будет несколько раз меняться прожиточный минимум. Механизм начисления выплат помощи при рождении ребенка оставили без изменений. Также не будут меняться и выплаты переселенцам, пишет «24 канал».

Прожиточный минимум – базовый социальный стандарт, на основании которого определяются социальные гарантии. В расчете на месяц прожиточный минимум в 2020 году составит:

с 1 января – 2 027 грн;

с 1 июля – 2 118 грн;

с 1 декабря – 2 189 грн.

Для детей до 6 лет:

с 1 января – 1 779 грн;

с 1 июля – 1 859 грн;

с 1 декабря – 1 921 грн.

Детей в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января – 2 218 грн;

с 1 июля – 2 318 грн;

с 1 декабря – 2 395 грн.

Для трудоспособных лиц:

с 1 января – 2 102 грн;

с 1 июля – 2 197 грн;

с 1 декабря – 2 270 грн.

Для людей, утративших трудоспособность:

с 1 января – 1 638 грн;

с 1 июля – 1 712 грн;

с 1 декабря – 1 769 грн.

Что касается размера помощи при рождении ребенка, то он составляет 41 280 грн. Сначала выплачивается 10 320 грн помощи, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 грн).

Минимальный размер помощи по беременности и родам незастрахованным женщинам по состоянию на декабрь 2020 года предусмотрен в сумме 2 383,5 грн (в 2019 году – 2 207,1 грн).

Изменится в 2020 году и содержание беби-бокса – «пакет малыша». Стоимость такой одноразовой помощи составит 5 тыс. грн. Жителям Донецкой области, где этот пакет с начала действия программы не выдавался, предусмотрели компенсацию. Там вместо беби-бокса роженицы будут получать его денежный эквивалент.

Предусмотрено в бюджете-2020 и возмещение денег на такую государственную услугу как муниципальная няня. Таким образом государство будет возмещать затраты по уходу за ребенком до 3 лет в размере 1 779 грн.

Помощь на детей, находящихся под опекой или попечительством, в декабре 2019 года составит 3 842 грн, в декабре 2020 года 4 790 грн.

Помощь на детей одиноким матерям в 2020 году изменится так:

для детей в возрасте до 6 лет – с 1 779 до 1 921 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – с 2 218 до 2 395 грн;

для детей в возрасте от 18 до 23 лет – с 2 102 до 2 270 грн.

Выплаты переселенцам в 2020 году не будут меняться: денежная помощь и в дальнейшем будет назначаться на семью. «Выплачивать ее будут одному из членов семьи. Общая сумма помощи не может превышать 3 тыс. грн в месяц. Это адресная помощь на аренду жилья», – объясняет глава ВОО по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина.

Если в состав семьи входят люди, которые имеют инвалидность – сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 грн в месяц, кроме случаев семей, в состав которых входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью), для них снята верхняя граница максимального размера выплат. «Для многодетной семьи пороговое значение – 5 тыс. грн. Адресную помощь можно оформить каждому члену семьи самостоятельно. Пособие выплачивается ежемесячно в течение полугода с момента обращения. После чего она может быть продолжена», – добавляет Ермишина.

Эксперт уточнила важный момент: если человек выезжает на неподконтрольную украинской власти территорию более 60 дней – он обязан вернуть пособие за период пребывания там. Вернуть деньги он может как добровольно, так и в судебном порядке.

Помощь не может быть оказана, если у члена семьи есть в наличии жилье на подконтрольной территории или деньги на депозитном счете на сумму свыше 14 500 грн. Также выплаты прекращаются в случае наличия в семье лица трудоспособного возраста, которое не трудоустроилось и фактически не работает (за исключением определенных категорий).

Размер денежной помощи для переселенцев в 2020 году составит: