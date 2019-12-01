Ожидали очереди: В ОБСЕ назвали количество умерших при пересечении линии разграничения на Донбассе

С начала 2018 года до 1 ноября 2019 года во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе скончались 40 человек. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Пункты пропуска вдоль линии соприкосновения: причины перемещения гражданских лиц и трудности, с которыми они сталкиваются при пересечении»*.

Как отмечается, при пересечении линии соприкосновения гражданские лица подвергаются опасностям, включая связанные с безопасностью риски из-за наличия мин, неразорвавшихся боеприпасов и нарушений режима прекращения огня. За отчетный период СММ зафиксировала около 22 тыс. нарушений режима прекращения огня в пределах 5 км от КПВВ и соответствующих блокпостов.

«В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 10 жертвах среди гражданского населения – 3 погибших (2 мужчин и 1 женщина) и 7 раненных (4 мужчин и 3 женщины) – вблизи КПВВ и соответствующих блокпостов. 7 жертв пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия, а остальные 3 – вследствие подрывов на минах. А также о 40 скончавшихся (преимущественно пожилого возраста) по естественным причинам (в частности, от инфарктов и сердечных приступов) во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения при сложных погодных условиях. Из них 36 случаев среди лиц старше 60 лет», – говорится в отчете.

Так, по данным ОБСЕ, особые трудности у пожилых людей вызывают сложные погодные условия и длинные очереди на КПВВ и блокпостах.

Как уточняется, из 40 гражданских лиц, скончавшихся по естественным причинам на КПВВ и соответствующих блокпостах, 35 мужчин и 5 женщин. Основные причины смертей – это сердечные приступы, инфаркты и остановки сердца.

Наблюдатели часто сами видели или им сообщали о том, что пожилые люди падали и получали травмы, спеша занять очередь для прохождения контрольно-пропускных процедур.

Как сообщалось ранее, по данным благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), на Донбассе за период январь-июнь 2019 года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека.

Напомним, инсульт – это одна из самых распространенных причин смертей граждан на КПВВ при пересечении линии разграничения. Специалисты разъяснили, как распознать неожиданный инсульт.

* Отчет охватывает период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года. Все упомянутые в отчете наблюдения основаны на данных мониторинга СММ, полученных путем непосредственного наблюдения, с помощью технических средств, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или во время общения с гражданскими лицами, пересекавшими линию соприкосновения.