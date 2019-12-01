Летел в Египет с гранатой: В аэропорту «Борисполь» задержан дончанин

В аэропорту «Борисполь» был задержан мужчина, который пытался пронести на борт самолета боевую гранату. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что при досмотре пассажиров и их багажа на рейс Украина- Египет, в одной из сумок была обнаружена граната. Сотрудник аэропорта сразу же вызвал представителей полиции, в результате чего мужчину задержали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту «Борисполь» и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, принадлежит 36-летнему жителю города Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты.