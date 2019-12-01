Зеленский хочет мира с Россией и будет это демонстрировать во время «нормандской встречи», – Зеркаль

Президент Украины Владимир Зеленский на Нормандской встрече будет демонстрировать стремление достичь мира с Российской Федерацией. Такое мнение в интервью DW высказала экс-заместителя министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. И это как раз и будет демонстрировать во время "нормандской встречи". Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров», – пояснила Зеркаль.

По ее мнению, эти стремления целесообразны, однако лично она не верит в подлинность намерений президента РФ Владимира Путина.

«Дело в том, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если он говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, и будет восстановлен наш территориальный суверенитет над Крымом и над Донбассом, то это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что президент РФ согласится на то, что Крым – не их», – считает Зеркаль.

Она также напомнила, что у каждой из сторон «нормандской четверки» есть собственные интересы, и выразила надежду, что результат встречи «будет сбалансированным – в пользу Украины». Однако она очень скептически настроена.

Как сообщалось ранее, Зеркаль заявила, что не верит в скорый мир с Россией.