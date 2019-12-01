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ОБСЕ на Донбассе фиксирует увеличение боевой активности

01.12.19 13:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой и Луганской областях наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете Миссии.

В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом аналогичное количество взрывов (примерно 30), по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также к югу и юго-западу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка), в том числе 27 нарушений режима прекращения огня примерно в 500–800 м от станции.

В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (все 52 нарушения – взрывы) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (6 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах к востоку и юго-востоку от н. п. Золотое-4 (Родина; подконтрольный правительству, 59 км к западу от Луганска).

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