Социальное жилье для переселенцев в громадах: Юрист рассказала о проблеме

В громадах переселенцам отказывают в строительстве социального жилья из-за того, что якобы потребности в таком жилье громада не имеет. Об этом сообщили юрист Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко во время круглого стола «Временное жилье для ВПЛ», который прошел в Сумах, передает пресс-служба организации.

«Мы сталкиваемся с такой проблемой, что в громадах переселенцам отказывают в строительстве социального жилья из-за того, что якобы потребности в таком жилье громада не имеет. Даже тот факт, что государство готово профинансировать 70% стоимости такого жилья, для громады, в которой процент ВПЛ небольшой, такая возможность оказывается неактуальной. Поэтому ВПЛ, которые годами живут в арендованных квартирах, не имеют возможности улучшить свои жилищные условия», – сказала она.

Как сообщается, участники круглого стола обратились к власти с рекомендациями, что временное жилье, на строительство и ремонт которого государство выделяет миллионы гривен, должно быть доступным не только для переселенцев, но и для других категорий граждан. «По словам участников, проблема сейчас заключается в том, что власть в громадах, в которых переселенцы составляют незначительную долю населения, не заинтересована в строительстве временного жилья. Ситуация доходит до того, что из-за отсутствия запроса со стороны громад, в государственном бюджете на конец года остается более 10 млн грн, которые были специально выделены на строительство временного жилья для переселенцев. Это в свою очередь привело к тому, что на 2020 год на программу временного жилья было выделено на 14 млн грн меньше», – говорится в сообщении.

Как отмечается, если государство изменит целевое назначение временного жилья для ВПЛ, позволив такое жилье использовать как социальное жилье для удовлетворения потребностей других категорий граждан, то «ситуация изменится и деньги не будут оставаться неиспользованными».

Участники круглого стола обратились с рекомендациями к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины:

пересмотреть действующие приоритеты при предоставлении жилья ВПЛ;

обеспечить население доступной информацией о возможности получить жилье по государственным программам;

активно освещать примеры граждан, которые успешно воспользовались программой льготного кредитования жилья.

Как сообщалось ранее, в Украине получить временное жилье для переселенцев – реально. Для этого есть деньги в бюджете, но они не используются. И причина этого – отсутствие запросов на участие в программе строительства временного жилья от самих громад.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и участниками АТО/ООС.