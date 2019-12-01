Ситуация в пунктах пропуска днем 1 декабря: Очереди не очень большие

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Алексей: «10:20. Марьинка в Донецк сквозняк, Каргил машин +-50, льготы не видно»;

Алексей: «11:44. Каргил в Украину около 80 машин»;

Елена: «12:58. Каргил в Украину на выезд машин 50. На въезд нет очереди. Пеших нет»;

Анатолий: «13:55. Каргил из Донецка: 18 обшей и 2 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Инна: «10:20. Еленовка в Украину 60 машин»;

Алекс: «12:19. Еленовка в Донецк общая около 40 машин»;

Людмила: «12:27. В Украину на Еленовке 60 машин»:

Алина: «12:54. Еленовка: из Донецка очередь почти до поворота»;

Алекс: «13:23. Еленовка в Украину 100+ машин».

О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» очевидцы на данный момент не сообщают.