RU
Все новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 1 декабря: Очереди не очень большие

01.12.19 14:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Алексей: «10:20. Марьинка в Донецк сквозняк, Каргил машин +-50, льготы не видно»;
  • Алексей: «11:44. Каргил в Украину около 80 машин»;
  • Елена: «12:58. Каргил в Украину на выезд машин 50. На въезд нет очереди. Пеших нет»;
  • Анатолий: «13:55. Каргил из Донецка: 18 обшей и 2 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Инна: «10:20. Еленовка в Украину 60 машин»;
  • Алекс: «12:19. Еленовка в Донецк общая около 40 машин»;
  • Людмила: «12:27. В Украину на Еленовке 60 машин»:
  • Алина: «12:54. Еленовка: из Донецка очередь почти до поворота»;
  • Алекс: «13:23. Еленовка в Украину 100+ машин».

О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» очевидцы на данный момент не сообщают.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк