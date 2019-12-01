Обмен паспорта и вклеивание фото: Как проходит идентификация граждан из неподконтрольного Донбасса

Процедуры идентификации личности, установления личности и установления принадлежности к гражданству Украины часто препятствуют оформлению паспорта гражданина Украины для некоторых лиц с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в аналитическом отчете* «Оформление паспорта гражданина Украины» Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

Так, по информации правозащитников, для оформления паспорта гражданина Украины лицо должно быть идентифицировано. По результатам идентификации и проверки факта принадлежности лица к гражданству Украины территориальное подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) принимает решение об оформлении паспорта гражданина Украины. В случае, если территориальные подразделения ГМС не могут идентифицировать личность и подтвердить ее принадлежность к гражданству Украины и, соответственно, оформить паспорт гражданина Украины, лицо должно пройти процедуру установления личности.

По результатам мониторинга чаще всего с необходимостью пройти процедуры идентификации и установления личности сталкивались люди, которые обращались в территориальные подразделения ГМС с целью:

вклеивания фотографии в паспорт, выданный до 2014 года на ныне временно неподконтрольной правительству территории, при достижении 25- и 45-летнего возраста;

обмена в случае потери или повреждения паспорта, выданного до 2014 года на ныне временно неподконтрольной правительству территории.

Согласно действующему законодательству в паспорт гражданина Украины необходимо вклеить фотографию в течение месяца при достижении 25-и 45-летнего возраста. В случае, если лицо не вклеило в паспорт фото в определенный законодательством срок, паспортный документ лица считается недействительным. В таком случае, а также в случае повреждения или утраты паспорта гражданина Украины образца 1994 года, выданного до 2014 года на ныне временно неподконтрольной правительству территории, территориальное подразделение ГМС должно идентифицировать человека с целью дальнейшего документирования и установить его принадлежность к гражданству Украины.

Правозащитники отмечают, что обычно идентификация лица осуществляется на основании информации, полученной из баз данных Единого государственного демографического реестра (ЕГДР) и других государственных и единых реестров, информационных баз. Однако, данные реестры могут не иметь информации обо всех лицах. До начала функционирования ЕГДР, а именно до 2017 года, ГМС не имела единой электронной базы данных выданных паспортов, что на сегодня стало причиной отсутствия информации о паспортах гражданина Украины, выданные до 2014 года на ныне временно неподконтрольной правительству территории. При отсутствии информации о лице в имеющихся государственных и единых реестрах, других информационных базах законодательством предусмотрена возможность отправить запрос в соответствующий орган, учреждения, организации, территориального подраздела ГМС.

В случаях, когда ГМС не может проверить информацию о личности заявителя через электронные базы и реестры, лицу, которое обращается за оформлением паспорта гражданина Украины, необходимо получить бумажную Форму №1, что находится в архиве территориального подразделения ГМС по месту выдачи паспорта. Однако, получить Форму №1 с картотек территориальных подразделений ГМС, которые остались на временно неподконтрольных правительству территориях невозможно, а следовательно, невозможно проверить данные о лицах, получивших паспорт гражданина Украины в 2014 году на территории ныне временно неподконтрольной правительству. «Именно поэтому территориальные подразделения ГМС часто не могут идентифицировать личность и подтвердить ее принадлежность к гражданству Украины и, соответственно, оформить паспорт гражданина Украины. В таком случае лицо должно пройти не только процедуру идентификации, но и процедуру установления личности и подтверждения его принадлежности к гражданству Украины», – говорится в отчете.

Правозащитники уточняют, что законодательством не установлен перечень документов, которые должны приниматься во внимание при проведении процедуры идентификации личности. Среди документов, которые предоставлялись респондентами для идентификации, были указаны следующие:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

удостоверение водителя;

военный билет;

выписка из реестра избирателей;

свидетельство о рождении;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

свидетельство о браке;

трудовая книжка;

диплом об образовании;

зачетная книжка;

домовая книга.

* Данный отчет подготовлен по результатам мониторинга территориальных подразделений ГМС Украины в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной правительству Украины территории, а также анализа норм действующего законодательства и практики применения законодательных норм территориальными подразделениями ГМС в Донецкой и Луганской областях. Мониторинг длился 11 недель: с 20 мая по 07 июня и с 10 июля по 30 августа 2019 года. Он проходил в форме опроса лиц, которые обращались в территориальные подразделения ГМС в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной правительству Украины территории. Всего за время проведения мониторинга было опрошено 350 человек. Форма опроса была конфиденциальной.