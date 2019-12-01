КПВВ и блокпосты Донбасса: СММ ОБСЕ регулярно фиксирует длинные очереди

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ регулярно фиксирует длинные очереди на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и соответствующих блокпостах вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а люди часто выражают обеспокоенность длительным временем ожидания. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете СММ ОБСЕ «Пункты пропуска вдоль линии соприкосновения: причины перемещения гражданских лиц и трудности, с которыми они сталкиваются при пересечении»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

«Многие, вероятно, проводят целый день в пути туда и обратно. В Донецкой области гражданские лица часто рассказывали наблюдателям, что продолжительность ожидания в очереди на двух неподконтрольных правительству блокпостах превышает продолжительность ожидания на КПВВ, а в Луганской области мирные жители отмечали длинные очереди на КПВВ при ожидании перехода в неподконтрольные правительству районы», – говорится в отчете.

Как уточняется, длинные очереди связаны преимущественно с ограниченной пропускной способностью КПВВ и соответствующих блокпостов, в том числе из-за небольшой численности персонала и нехватки технических средств для осуществления контрольно-пропускных процедур. «По наблюдениям СММ, пять КПВВ и соответствующие блокпосты имеют разную пропускную способность. При этом по сравнению с неподконтрольными правительству блокпостами (за исключением Еленовки) на КПВВ больше кабинок/окон для проверки. Миссия зафиксировала увеличение количества кабинок/окон для проверки на КПВВ с начала 2018 года, однако они не всегда работают в полном объеме. В нескольких случаях летом 2019 года наблюдатели отмечали, что, несмотря на то, что в очереди на КПВВ "Станица Луганская" ждали более 1 000 человек, не все кабинки/окна были открыты», – рассказали в Миссии.

Также отмечается, что отдельные уязвимые группы населения должны быть допущены к въезду на КПВВ и соответствующие блокпосты вне очереди, впрочем, это не всегда реализуется на практике.

«Собеседники выражали обеспокоенность в связи с длинными очередями и долгим временем ожидания во время пересечения, а также с ограниченной пропускной способностью КПВВ и блокпостов», – отмечается в отчете.

* Отчет охватывает период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года. Все упомянутые в отчете наблюдения основаны на данных мониторинга СММ, полученных путем непосредственного наблюдения, с помощью технических средств, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или во время общения с гражданскими лицами, пересекавшими линию соприкосновения.