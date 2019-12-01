В Кабмине объяснили, когда завершится объединение общин

Добровольное объединение населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины (ОТГ) будет продолжаться примерно до февраля 2020 года. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак в интервью «Радио Свобода».

«Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля», – сказала она.

По ее словам, далее в правительстве будут принимать решение о том, есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились.

«То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и т.д., помочь им объединиться через законодательный механизм», – отметила Бабак.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области в рамках децентрализации могут появиться Мариупольский или Краматорский районы.