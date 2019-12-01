Не успели пересечь линию разграничения: В ОБСЕ рассказали о ночевках людей у КПВВ и блокпостов

На Донбассе мирные жители не всегда могут пересечь линию разграничения до закрытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) или блокпостов из-за длинных очередей и длительной процедуры пропуска. При таких обстоятельствах они ночуют у КПВВ и неподконтрольных правительству блокпостов, ожидая их открытия на следующий день. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Пункты пропуска вдоль линии соприкосновения: причины перемещения гражданских лиц и трудности, с которыми они сталкиваются при пересечении»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

Как отмечается, это представляет опасность для людей, учитывая возможные обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения, которые в основном происходят ночью.

СММ отметила, что инфраструктура для размещения людей на КПВВ/блокпостах относительно ограничена. Ночью пункты обогрева доступны только на КПВВ «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка», а также на неподконтрольном правительству блокпосте возле Горловки. «Гражданские лица сообщали о том, что ночевали в автомобилях на неподконтрольном правительству блокпосте возле Кременца. На неподконтрольном правительству блокпосте вблизи Еленовки и на КПВВ "Станица Луганская" гражданские лица, которым не удалось вовремя осуществить переход, могут воспользоваться возможностью арендовать комнаты в расположенных неподалеку селах», – уточняется в отчете.

По возможности Миссия уточняла сообщения о том, что после закрытия КПВВ гражданские лица застревали в коридорах между КПВВ и соответствующими блокпостами. Так, вечером 6 декабря 2018 года наблюдатели получили сообщение о том, что 17 автомобилей и в общей сложности 44 человека (в том числе 2 детей) остались на участке местности между блокпостом вооруженных формирований в Горловке и КПВВ «Майорское» после их закрытия. После содействия со стороны СММ всех людей пропустили в подконтрольные правительству районы.

5 апреля 2019 года КПВВ «Марьинка» был временно закрыт после того, как сотрудник ГПСУ и военнослужащий Вооруженных сил Украины получили ранения в результате стрельбы. Во второй половине того же дня команде СММ звонили мирные жители, которые сообщали, что по меньшей мере 70 автомобилей ожидают в очереди на въезд в подконтрольные правительству районы. После содействия со стороны СММ график работы КПВВ «Новотроицкое» продлили, для того чтобы люди, которым не удалось попасть в подконтрольные правительству районы через КПВВ «Марьинка», могли это сделать там.

* Отчет охватывает период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года. Все упомянутые в отчете наблюдения основаны на данных мониторинга СММ, полученных путем непосредственного наблюдения, с помощью технических средств, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или во время общения с гражданскими лицами, пересекавшими линию соприкосновения.