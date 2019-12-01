Полицейские спасли мужчину от самоубийства

Житель Ямполя (Лиманский район, Донецкая обл.) планировал покончить с собой. Местные жители и участковый вовремя приехали на место происшествия. Об этом сообщает Лиманское отделение полиции ГУНП в Донецкой области.

«60 летняя женщина обратилась к участковому офицеру и сообщила, что ее 40-летний сосед намеревался покончить жизнь самоубийством», – говорится в сообщении.

Полицейский оперативно прибыл на вызов и помог вытащить мужчину из самодельной петли. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог. Его забрали медики.

Как сообщалось ранее, в Лиманском районе жительница Константиновки пыталась покончить жизнь самоубийством бросаясь под автомобиль и поезд.