RU
Все новости

Луганщина вошла в ТОП-5 областей по уровню занятости

01.12.19 17:10
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Луганщина вошла в ТОП-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

ТОП-5 областей по уровню занятости.

в городской местности:

  • 62,6% – в Киеве;
  • 61,8% – Харьковская область,
  • 60,5% – Черкасская область,
  • 60% – Днепропетровская и Закарпатская области.

в сельской местности:

  • 68,7% – Луганская область,
  • 63,4% – Сумская область,
  • 63,3% – Черновицкая область,
  • 62% – Херсонская область,
  • 59,8% – Харьковская область.

«Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами – население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях – в среднем 62%. Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А "серый" рынок труда – выведем из тени», – написал он.

Как сообщалось ранее, на Луганщине легализовали труд более тысячи граждан.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк