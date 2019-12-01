Луганщина вошла в ТОП-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

ТОП-5 областей по уровню занятости.

в городской местности:

62,6% – в Киеве;

61,8% – Харьковская область,

60,5% – Черкасская область,

60% – Днепропетровская и Закарпатская области.

в сельской местности:

68,7% – Луганская область,

63,4% – Сумская область,

63,3% – Черновицкая область,

62% – Херсонская область,

59,8% – Харьковская область.

«Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами – население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях – в среднем 62%. Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А "серый" рынок труда – выведем из тени», – написал он.

Как сообщалось ранее, на Луганщине легализовали труд более тысячи граждан.