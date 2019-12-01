Луганщина вошла в ТОП-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
ТОП-5 областей по уровню занятости.
в городской местности:
- 62,6% – в Киеве;
- 61,8% – Харьковская область,
- 60,5% – Черкасская область,
- 60% – Днепропетровская и Закарпатская области.
в сельской местности:
- 68,7% – Луганская область,
- 63,4% – Сумская область,
- 63,3% – Черновицкая область,
- 62% – Херсонская область,
- 59,8% – Харьковская область.
«Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами – население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях – в среднем 62%. Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А "серый" рынок труда – выведем из тени», – написал он.
Как сообщалось ранее, на Луганщине легализовали труд более тысячи граждан.