Не жили, а уже должны за коммуналку: На Днепропетровщине переселенцев не селят в отремонтированный для них дом

Полгода назад в Павлограде (Днепропетровская обл.) для переселенцев из Донбасса торжественно открыли отремонтированный за деньги Германии дом. Позже выяснилось, что в нем нет коммуникаций, а по стенам пошли трещины. Люди еще не получили на руки ключи от квартир. Месяц назад переселенцам, которые ни дня не жили в социальных квартирах, начали поступать счета от коммунальщиков.

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Снежного (Донецкая обл.) с семью детьми Людмила Павленко в 2014 году переехала в Павлоград и снимала здесь жилье. Через два года скитаний по кабинетам чиновников многодетной матери пообещали дать квартиру в этом доме. «Мы как брошенные, мы ничего не можем добиться. Нас только перекидывают», – сказала она.

По ее словам, говорили, что здание хоть и старое, но отремонтированное. Немецкие благотворители дали на реконструкцию 12 млн грн. В июне людям вручили ордеры. Однако, обжиться в жилье Людмиле и другим переселенцам до сих пор не суждено. «Сообщаем, что по результатам технического обследования здания на Ливарной, 18 в Павлограде, которое было осуществлено 2 октября 2019 года, обнаружены нарушения целостности стен здания», – зачитала ответ переселенка.

Кроме щелей в стенах была еще одна проблема – дом не подсоединили к электросети. За это чиновники должны были заплатить немалую сумму, но делать это не спешили. «Говорят, что нужно заплатить за заявленную электроэнергию. 100 тысяч. И никак, никак они не оплатят эти киловатты», – рассказала переселенка Татьяна Малеванец.

Переселенцы направляли запросы и коммунальщикам. И даже в полицию – просили выяснить ситуацию. Однако, пока решали эти вопросы, на днях неожиданно появилась очередная проблема – на адреса еще не заселенных квартир стали поступать квитанции с долгами. Людмила Павленко получила несколько платежек на 1 тыс. грн.

В офисе предприятия «Эко-коммунтранс», которое направляло счета, разъяснили, что это за вывоз мусора. Суммы насчитывали на предыдущих жителей квартир. В компании не пояснили, каким образом к ним имеют отношение переселенцы. «Для того, чтобы людям списали задолженность по ул. Литейная, 18, им необходимо принести в нашу организацию ордер на получение квартиры. И тогда долг будет списан», – объяснила сотрудница предприятия Елена.

В городском совете Павлограда уверили, что не имеют отношения к квитанциям – это ошибка компании по вывозу мусора. Чиновникам не понятно, где те берут информацию, ведь в доме уже давно никто не зарегистрирован. Его признали аварийным еще 10 лет назад. Всех жителей отселили. Из 20 квартир в здании переселенцам предоставили 19, потому что только на одну осталось право собственности.

Чиновники признаются, что спешили к визиту немецкой делегации, поэтому дом не привели в порядок до конца.

Присоединить к электроэнергии дом не успели из-за бумажной волокиты. Сейчас уверяют, что этот вопрос уже уладили. «Мы заключили договор с Облэнерго. На этой неделе мы сделаем все необходимые проплаты», – сообщил руководитель управления коммунального хозяйства и строительства Павлоградского горсовета Андрей Завгородний.

А трещины в стенах, по словам чиновников, стали появляться уже после торжественного открытия. Поэтому сейчас в горсовете хотят, чтобы подрядчики доделали ремонт как следует.

Отдавать людям ключи от квартир не спешат, чтобы потом строители не обвинили самих жителей в повреждении сооружения.

Правозащитники, защищающие права переселенцев, уже обратились в полицию и прокуратуру. «С заявлением о совершении уголовного нарушения должностными лицами Павлоградского горсовета. Это непредоставление доступа к жилью фактически людей и ограничение их права на доступ к жилью»,– рассказала юрист Виталия Серебрянская.

Чиновники обещают переселенцам переезд в квартиры уже на следующей неделе. Точную дату не называют, но обещают, что новый год переселенцы будут встречать уже в новых квартирах.

Напомним, в Павлограде торжественно открыли «социальный» дом для переселенцев. Бывшее общежитие одного из промышленных предприятий реконструировали за счет средств Германии. Отчитались: благодаря проекту, в который было вложено более 15 млн грн, крышей над головой теперь обеспечены почти полсотни внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Провозгласили речи, перерезали ленточку, но воз и ныне там – по прошествии времени заселение так и не началось.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Вікна-новини»