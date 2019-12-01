Украинские специалисты восстановили дорогу от Богдановки до Петровского Донецкой области, где недавно состоялось разведение войск. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Украинская сторона полностью выполнила свои обязательства по восстановлению дорожного покрытия на пути от Богдановки до Петровского. Российская оккупационная власть никаких работ в этом направлении не проводит», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на участке разведения в районе Богдановки работники ГСЧС Украины разобрали вспомогательное сооружение, блиндаж и изъяли 31 взрывоопасный предмет.

Как сообщалось ранее, 9 ноября, в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.