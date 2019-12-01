Программы лечения ВИЧ на неподконтрольном Донбассе не приостанавливались, – эксперт

В Украине количество ВИЧ- инфицированных растет, но новые случаи заражения выявляют реже. Об этом в эфире UATV сказала руководитель благотворительной организации «100% жизни» Валерия Рачинская.

По ее словам, на неподконтрольной Украине территории с 2014 года учет не производится. Оттуда информацию передают международные организации.

«Нам удалось не допустить прерывания программ лечения. В 2014 году, на момент начала боевых действий, были запасы антиретровирусной терапии. Потом в течение года эти запасы пополнялись активистами и волонтерами. С 2015 года поставки совершал UNICEF за счет средств гранта глобального фонда. И это делается на постоянной основе, с мониторингом результатов лечения», – рассказала она.

Рачинская утверждает, что никаких манипуляций и сокрытия негативной статистики на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях нет.

«Когда начались военные действия, был приказ министерства здравоохранения о том, что АРТ ВИЧ-позитивным людям должна предоставляться при обращении в любую больницу. Если человек декларирует себя как внутренне перемещенное лицо либо человек из зоны проведения АТО, АРТ ему дают даже без предоставления документов. Делают все тесты, все анализы», – говорит эксперт.

Рачинская, как глава благотворительной организации, подчеркнула, что в «100% жизни» очень заинтересованы в продолжении программ лечения. Ведь на неподконтрольных территориях живут граждане Украины, которые нуждаются в помощи.

Как сообщалось ранее, главврач центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Гриднева заявила, что эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на временно неподконтрольной территории Луганской области сложная: идет регистрация новых заболевших, более половины ВИЧ-инфицированных – это лица трудоспособного и репродуктивного возраста.