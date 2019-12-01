В Донецкой области перевернулся автобус с рабочими: 5 пострадавших (Фото)



30 ноября на автодороге Т0511 неподалеку от Авдеевки перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось 50 человек. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Авария произошла около 18:30. Автобус перевозил 2 бригады рабочих из Мариуполя в Константиновку. К месту происшествия выехали спасатели.

В результате ДТП пострадали 3 человека (1990, 1988 и 1970 г.р.), которые получили травмы средней тяжести и направлены в ГБ №5 г. Константиновка. Позже поступила информация о еще 2 пострадавших в ДТП (1971 и 1976 г.р.), которые самостоятельно обратились в ГБ №5 г. Константиновка.

Автобус с помощью автокрана поставили на колеса. Он получил значительные повреждения. Отмечается, что ДТП не повлияло на движение автотранспорта на данном участке автодороги.

От Главного управления ГСЧС привлекалось 5 человек личного состава 1 единица техники – помощь не понадобилась.

Фото: ГУНП в Донецкой области

По данным пресс-службы полиции Донецкой области, авария произошла возле села Новокалиново.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В автобусе находилось 50 пассажиров, 5 из них обратились за медицинской помощью», – сообщили в полиции подробности ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.