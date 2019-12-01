Стреляли: Наблюдателям ОБСЕ пришлось срочно уезжать из Пикуз

Во временно неподконтрольных украинскому правительству Пикузах (до переименования Коминтерново, Донецкая обл.) рядом с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете Миссии.

«Находясь в жилом районе н. п. Пикузы (бывш. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка) на улице Победы, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия примерно в 100–200 м к юго-западу от своего местонахождения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что команда СММ немедленно покинула этот район, средства Миссии не были повреждены.



Также отмечается, что незаконные вооружения формирования «ДНР» препятствуют передвижению патрулей Миссии на юге Донецкой области.

В частности, на блокпосте около н. п. Ковское (неподконтрольный правительству, 91 км к югу от Донецка) 2 вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии, сославшись на «проведение в районе комплекса спецмероприятий».

На блокпосте около н. п. Вернешироковское (бывш. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) 4 члена вооруженных формирований (двое из которых были явно вооружены) разрешили патрулю СММ продолжить движение по маршруту лишь после примерно 30 минут задержки.