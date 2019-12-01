Украина начнет трансляцию телеканала на неподконтрольный Донбасс с февраля

В феврале 2020 году на временно неподконтрольных украинскому правительству частях Донецкой и Луганской областей Украины начнется трансляция телеканала. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «Зеркалу недели».

«Наша задача – сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, которые живут на этой территории, диалог – в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача – донести правдивую информацию. Вещание будет на украинском и русском языках. Именно сейчас идет процесс создания такого телеканала на базе UA | TV, который должен быть запущен уже в феврале. Повторяю: его эфирное вещание будет только на временно оккупированных территориях», – сообщил Бородянский.

Как сообщалось ранее, цифровой сигнал украинских телеканалов, вещающих из Горняка (Донецкая обл.), охватывает часть временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.