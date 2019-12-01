Жители неподконтрольного Донбасса рассказали ОБСЕ, как ездят за пенсией через КПВВ

Значительное количество пожилых людей, среди которых большинство составляют женщины, следуют из неподконтрольных правительству Украины районов Донбасса в подконтрольные для получения своих пенсий. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Пункты пропуска вдоль линии соприкосновения: причины перемещения гражданских лиц и трудности, с которыми они сталкиваются при пересечении»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

В ОБСЕ напоминают, что для получения социальных выплат, в частности пенсий, людям, проживающим в неподконтрольных правительству районах, необходимо зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в подконтрольных правительству районах. «Получение пенсий является основной причиной пересечения линии соприкосновения, вместе с тем люди также хотят получать другие социальные выплаты, привязанные к их месту регистрации, к которым относятся, например, помощь на содержание детей и социальные выплаты по инвалидности, а также государственная помощь на похороны», – уточняется в отчете.

Для сохранения социальных выплат людям необходимо пересекать линию соприкосновения каждые 60 дней. «Для этих целей используется система "Аркан", в которой регистрируется перемещение лиц, транспортных средств и товаров через государственную границу, а также линию соприкосновения. Если ВПЛ находится в неподконтрольных правительству районах более 60 дней, это может привести к приостановке выплаты пенсий и других социальных выплат. По данным общественных организаций количество пенсионеров, выплата пенсий которым была приостановлена, выросло после запуска системы "Аркан" Государственной пограничной службой Украины весной 2018 года. Межведомственная система "Аркан" также используется Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Министерством внутренних дел, Государственной фискальной службой, Министерством иностранных дел и Министерством труда и социальной политики», – добавили в Миссии.

Согласно отчету, в период с января по май 2019 года на КПВВ и в населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях команды Миссии пообщались с более чем 90 пенсионерами (мужчинами и женщинами 60-90 лет), в том числе лицами с инвалидностью и проблемами с опорно-двигательным аппаратом. «Которые поделились обеспокоенностью относительно получения пенсий, продолжительности пути и расходов на проезд, связанных с безопасностью рисков, а также изнурительного процесса регистрации, с которым связано многочасовое ожидание в очередях при сложных погодных условиях зимой или под палящим солнцем летом», – говорится в отчете.

Так, большинство граждан регистрируются для получения пенсий в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения, например: в Станице Луганской (Луганская область), Бахмуте (до переименования Артемовск), Курахово, Мариуполе и Волновахе (Донецкая область). Впрочем, в некоторых случаях гражданским лицам необходимо зарегистрироваться значительно дальше для того, чтобы обеспечить соответствие местам, где они также зарегистрированы как ВПЛ. Например, в феврале 2019 года 70-летняя женщина из неподконтрольного правительству района Донецкой области рассказала наблюдателям, что с 2015 года она уже в восемнадцатый раз едет в подконтрольную правительству Запорожскую область через КПВВ «Новотроицкое», чтобы получить свою пенсию. Ей приходится находиться в пути более 48 часов и преодолевать свыше 460 км . На эту поездку она тратит чуть ли не четверть пенсии, которая составляет 2 800 грн. «Слава Богу, я вернулась и не должна все это делать следующие два месяца. Я довольно энергичный человек, однако тоже устаю [это делать]. Сейчас мечтаю принять горячий душ и переодеться», – сказала Любовь, пенсионерка 65-69 лет, добравшись домой 15 марта через двое суток после того, как 13 марта 2019 года она отправилась за пенсией.

«Большинство пенсионеров сообщили СММ, что они регулярно совершают это непростое путешествие, однако более 20% из 90 пенсионеров отмечали, что ограниченная подвижность и трудности на КПВВ и соответствующих блокпостах заставили их прекратить пересекать линию соприкосновения. Примерно 10 пенсионеров отметили, что выплата их пенсий недавно была приостановлена, потому что они не смогли наведаться в подконтрольные правительству районы в пределах установленных 60 дней. Неподалеку от блокпоста вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской 70-летняя женщина рассказала наблюдателям, что она лишилась своей пенсии за 8 месяцев в 2018 году, поскольку не смогла поехать в подконтрольные правительству районы по состоянию здоровья», – сообщается в отчете.

Также в ОБСЕ добавили, что в сентябре 2018 года Большая палата Верховного суда Украины поддержала решение Верховного суда, принятое в мае 2018 года, по восстановлению выплат пенсий по иску пенсионера-ВПЛ. В Верховном суде также подтвердили, что нарушение требований по верификации ВПЛ, предусмотренные Постановлением Кабинета министров № 365, не является законным основанием для приостановки выплат пенсий, и что государство обязано гарантировать право на пенсионное обеспечение независимо от места регистрации лица. С июня 2016 года все пенсионеры с регистрацией места жительства в неподконтрольных правительству районах должны проходить процедуру верификации, введенную Постановлением КМУ № 365, которая предусматривает обязательную проверку места жительства ВПЛ каждые 6 месяцев для назначения или восстановления пенсионных и социальных выплат.

«Это решение является прецедентом для подобных дел. Однако механизма выплаты накопленных неуплаченных сумм нет. Поправки к Постановлению КМУ № 335 от 8 июня 2016 года, внесенные 25 апреля 2018 года, предусматривают разработку специального порядка для выплат неуплаченных пенсий ВПЛ», – отмечается в отчете.

* Отчет охватывает период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года. Все упомянутые в отчете наблюдения основаны на данных мониторинга СММ, полученных путем непосредственного наблюдения, с помощью технических средств, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или во время общения с гражданскими лицами, пересекавшими линию соприкосновения.