В Краматорске многодетная семья чуть не погибла от отравления угарным газом

В Краматорске (Донецкая область) шесть человек отравились угарным газом. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«1 декабря в 07:00 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о случае отравления семьи из 6-ти человек (матери и 5 детей) угарным газом в г., Краматорск, с. Шабельковка, ул. Кочубея (негазифицированный дом)», – говорится в сообщении.

Женщина (1983 г.р.) госпитализирован в КМУ «Городская больница № 1» с диагнозом: отравление продуктами горения, состояние средней тяжести.

Дети (2001, 2007, 2013, 2016, 2018 г.р.) госпитализированы в реанимационное отделение КМУ «Детское территориальное медицинское объединение» с диагнозом отравление продуктами горения в состоянии средней тяжести.

Предварительная причина отравления устанавливается.

От Главного управления силы и средства не привлекались.