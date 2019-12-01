Фишка, Аврора, Володя, Маринка: В штабе ООС рассказали истории кошек и собак, живущих на фронте (Фото)

Будни на фронте невозможно представить без четверолапых друзей, которые приходят к украинским воинам в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях. Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, в штабе ООС рассказали истории нескольких животных.

Фишка. «Пес на боевой позиции – это не просто охранник территории, собаки предчувствуют враждебные обстрелы, чувствуют, когда к позициям подкрадываются диверсанты, способны находить следы чужаков в полной темноте, и часто срабатывают там, где не видит тепловизор. Таких собак-профессионалов на позициях гвардейцев несколько, и один из них – Фишка», – говорится в сообщении.

«Это наш друг по службе, он, как и мы, несет службу круглосуточно, его особенность в том, что кто бы ни заезжал, или не шел мимо нашей территории, сразу оповещает нас громким лаем. За это и получил свою кличку. Он любит обниматься, постоянно что-то такое выкинет, что животы рвем. А еще он очень любит позировать для фото», – улыбаясь, рассказал нацгвардеец Олег Иванишин.

Володя. «Котик Володя всем показывает, что он здесь главный. Даже и не мог подумать, что такой малой будет всеми управлять – настоящий кошачий генерал. Играет всем, чем только можно, особенно любит с лучшим другом Фишкой», – рассказал «куратор» пушистого малыша.

Аврора. Роскошная немецкая овчарка Аврора, названная в честь древнеримской богини утренней зари, ни на шаг не отходит от своей хозяйки Марии, оберегая ее от малейшей угрозы. Пушистую еще 3,5 года назад подарил жене ее муж, который как раз собирался на очередную ротацию в АТО. Время пролетело незаметно – Мария и Аврора стали лучшими подругами. Сегодня они вместе несут службу на одном из блокпостов в районе ООС. «Не хотелось оставлять ее кому-то на уход, поэтому решила взять с собой. Аврора всегда рядом и ходит за мной "хвостиком". Она очень коммуникабельная, любит, когда ей уделяют внимание, одним словом – настоящая девочка. Тем не менее, сможет дать отпор любому, кто вздумает напасть на нее или на меня», – рассказала Мария.

Маринка и «11 друзей Оушена». Дворовая собака по кличке Маринка – настоящая мать и защитница. У нее 11 щенков и много «подзащитных» в тяжелых бронежилетах. «Маринка вообще уникальная собачка, любого чужака будет держать у входа, пока мы не позволим. А еще – это наша ночная стража – только что-то, где-то зашелестит, она сразу показывает направление», – рассказала нацгвардейка батальона им. Кульчицкого с позывным «Витаминка».

Как отмечается, 11 щенков Маринки могут запросто развеселить даже самого сурового воина – они забавные, смешные и способны принести радость каждому и все время пытаются что-то украсть и погрызть.

А на позициях бригады быстрого реагирования НГУ мохнатые любимцы чувствуют себя, как дома. Здесь их не только кормят, но и спасают их жизни. Так, недавно воины спасли кошку, которая подорвалась на растяжке – ей вылечили поврежденную осколками область головы.

А боец ​​с позывным «Рок-н-ролл» опекает целую семью животных. Когда четверолапые начали тяжело болеть, Рок-н-ролл со своими побратимами нашли ветеринара и привили маленьких друзей от опасных болезней.

Фото: пресс-центр штаба ООС

Как отмечают в штабе, не обошлось и без ужасных историй. «Как рассказывают бойцы, животные иногда бегают и на "ту сторону". Это опасно, ведь четверолапые нередко погибают на вражеских противопехотных минах и СВП, которые вопреки правилам активно используются российскими террористами. Кроме того, нацгвардейцы рассказывают и о случаях жестокого обращения с животными. Так, недавно на временно оккупированной территории оккупанты привязали собаку к дереву и повесили ей на шею фонарик. Нелюди надеялись, что нацгвардейцы откроют по ней огонь, приняв за одного из "ихтамнетов", и тем самым раскроют расположение своих огневых средств. Но наши бойцы поняли, с чем имеют дело, и животное не пострадало. Что касается тех, кто над ним издевался, то они непременно получат воздаяние за свои поступки – в этом убеждены бойцы Национальной гвардии Украины. Ведь законы кармы работают одинаково для всех», – рассказали в штабе ООС.