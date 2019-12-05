Мирные жители пересекают линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях по разным причинам, – ОБСЕ

Гражданские лица пересекают линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях по разным причинам. Пятью контрольными пунктами въезда-выезда (КПВВ) и соответствующими блокпостами ежедневно пользуются десятки тысяч мирных жителей, чтобы получить пенсии, иметь доступ к услугам в сфере образования, здравоохранения и другим базовым социальным услугам и выплатам, чтобы проведать родных, проверить свое имущество, а также приобрести продовольственные и непродовольственные товары. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Пункты пропуска вдоль линии соприкосновения: причины перемещения гражданских лиц и трудности, с которыми они сталкиваются при пересечении»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

Так, например, значительное количество пожилых людей, среди которых большинство составляют женщины, следуют из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные для получения своих пенсий. Среди других причин – получение других социальных выплат и доступ к сфере услуг, в частности здравоохранения и образования, которые недоступны или ограничены в неподконтрольных правительству районах.

Также, по данным ОБСЕ, мирные жители пересекают линию разграничения для возможности трудоустройства и посещения друзей и родственников. «По наблюдениям Миссии, жители подконтрольных правительству районов реже ездят в неподконтрольные правительству районы; как правило, они пересекают линию соприкосновения для посещения родственников или имущества, которые остались в неподконтрольных правительству районах», – говорится в отчете.

Как отмечается, с начала конфликта гражданские лица из неподконтрольных правительству районов приезжали в подконтрольные правительству районы для получения украинских документов, в частности актов регистрации гражданского состояния, документов по объектам собственности, паспортов и справок ВПЛ.

Кроме того, большинство собеседников, проживающих в неподконтрольных правительству районах, отметили, что пересекают линию разграничения, чтобы купить товары, особенно лекарства, в подконтрольных правительству районах, а также объяснили, что в подконтрольных правительству районах лекарства дешевле, а выбор больше.

СММ также отмечала, что жители неподконтрольных правительству районов приезжают в подконтрольные правительству районы для регистрации в правительственной программе, в рамках которой бесплатно предоставляются медикаменты.

«Поскольку украинское законодательство не признает свидетельства об образовании, выданные в неподконтрольных правительству районах, некоторые студенты посещают занятия или сдают экзамены в подконтрольных правительству районах в рамках дистанционного или заочного обучения», – уточняется в отчете.

Многие гражданские лица в неподконтрольных правительству районах отмечали, что пересекают линию соприкосновения, чтобы купить товары в подконтрольных правительству районах, в том числе продукты питания и медикаменты, поскольку цены ниже, а выбор больше.

«Линия разграничения разделила семьи и общины, однако люди продолжают пересекать КПВВ и соответствующие блокпосты, чтобы поддерживать связи», – отмечают в ОБСЕ.

* Отчет охватывает период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года. Все упомянутые в отчете наблюдения основаны на данных мониторинга СММ, полученных путем непосредственного наблюдения, с помощью технических средств, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или во время общения с гражданскими лицами, пересекавшими линию соприкосновения.