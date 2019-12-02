На 98% дешевле Киева: Авдеевский коксохим отапливает прифронтовую Авдеевку по самым низким в Украине тарифам

Авдеевский коксохимический завод (Авдеевка, Донецкая обл.) отапливает все многоэтажные здания и социальные объекты прифронтового города. В этой связи в Авдеевке цена за централизованное отопление ниже, чем по всей Украине. Об этом «Донецким новостям» рассказал директор по производству АКХЗ Алексей Бобырь.

Тариф на отопление в Авдеевке получается на 97% ниже чем во Львове и на 98% ниже чем в Киеве. «Предприятие предоставляет тепловую энергию в город по самым низким тарифам в Украине. Это 36,33 грн за 1 Гкал. К примеру, во Львове жители платят 1 205,77 грн за 1 Гкал, а в Киеве – 1 654,41 грн», – говорит Бобырь.

Несмотря на самый низкий тариф, задолженность населения за услугу централизованного отопления составляет 12 млн грн. «Мы предоставляем тепло до города. Потом его у нас покупает Коммунальное предприятие "СЕЗ", и уже они дальше по своим тарифам доставляют тепло в многоэтажки и социальные объекты. Но многие жители уехали из города, не платят за тепло, долги растут. На сегодня долг КП "СЕЗ" перед заводом за тепло – более 10 млн грн», – уточнил директор по производству.

Главная проблема с выработкой тепла – нехватка заводу технической воды. Подающий в Авдеевку водовод перебит еще летом 2015 года во время боевых действий.

«Мы уже четвертый год испытываем проблемы с технической водой. Разрушения водовода находятся в "серой зоне". Для проведения ремонтных работ к нему не допускают. Этот вопрос постоянно поднимается на всех уровнях, но пока безрезультатно – водовод не восстановлен. Из-за порыва на заводскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) поступает втрое меньше технической воды, чем необходимо для стабильной работы предприятия и подачи тепла в Авдеевку. Несмотря на технические трудности, каждый год АКХЗ своевременно подает тепло в город и обеспечивает весь отопительный сезон. Но трудности действительно очень большие», – добавил Бобырь.

Как сообщалось ранее, после 2014 года из-за боевых действий Авдеевский коксохимический завод останавливался и запускался 15 раз, более 200 раз завод был обесточен. Также «Донецкие новости» демонстрировали, как завод обеспечивает безопасность своих сотрудников в прифронтовой зоне.