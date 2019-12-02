Школы, детсады, больницы: «Метинвест» инвестировал в Авдеевку более 70 миллионов (Фото)

За 7 лет сотрудничества Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) и холдинг «Метинвест» инвестировали в развитие Авдеевки (Донецкая обл.) более 70 млн грн. Эти средства были направлены на восстановление жизнедеятельности города, ремонт дошкольных и школьных учреждений, развитие городской инфраструктуры, поддержку здравоохранения и оказания помощи социально-незащищенной категории населения. Об этом «Донецким новостям» рассказала менеджер по региональному развитию АКХЗ Оксана Трегубчук.

Коксохим является градообразующим предприятием, и всегда поддерживал город. Особенно после 2014 года, с началом вооруженного конфликта на Донбассе.

«В самое опасное время, когда были сильные обстрелы в 2015 году, в Авдеевке осталось примерно около 6 тыс. человек. Это при том, что ранее здесь проживало 35 тыс. жителей. В январе 2015 в город не поступало тепло, не было света, воды, был только газ. Тогда многие жили в медсанчасти и бомбоубежищах завода», – вспоминает Оксана.

В результате боевых действий были повреждены многоэтажные дома и социальные объекты, а также частный сектор. «На тот момент механизма получения бюджетных денег на восстановление этих домов не было. Понимая, что люди оказались в безисходности, в 2015 году акционер компании Ринат Ахметов направил на восстановление Авдеевки 18 млн грн. Было восстановлено 69 жилых многоэтажных домов, 15 социальных объектов и 135 жителей частного сектора получили стройматериалы», – рассказывает представительница АКХЗ.

А зимой 2017 года во время обстрелов тоже сильно пострадал частный сектор. АКХЗ вместе с ГСЧС и городом также восстанавливали дома. «Было восстановлено более 600 домов. Завод и город предоставляли стройматериалы, специалисты ГСЧС ремонтировали частный сектор. Помогать авдеевцам приезжали спасатели со всех уголков Украины. Поэтому мы взяли на себя обеспечение их трехразовым питанием, а также заправку специального автотранспорта», – продолжила Трегубчук.

Кроме этого, завод второй год подряд реализует программу «Преобразим Авдеевку вместе!». В конкурсе социальных проектов участвуют ОСМД, инициативные горожане, общественные организации. «В этом году мы расширили программу. Помимо того, что авдеевцы продолжили преображать внутридомовые пространства и придомовую территорию, у нас появилось еще одно направление в конкурсе – уличное искусство. Благодаря нашим активным жителям на многоэтажном доме центральной улицы города и на здании одной из школ нарисованы муралы», – отметила менеджер по региональному развитию.

В этом году «Метинвест» направил на поддержку Авдеевки более 18 млн грн в рамках Программы социального партнерства. «Мы обновляем и школы, и детские сады. У нас каждый объект не похож на предыдущий. Они все яркие, индивидуальные и качественно сделанные», – подчеркнула Трегубчук.

В Авдеевке большая проблема с медициной – как по состоянию объектов здравоохранения, так и по укомплектованности штата. АКХЗ, в частности, обеспечивает ремонт Центрально-городской больницы. В довоенный период ЦГБ состояла из двух корпусов – 5-этажного (здесь располагались все основные службы) и 3-этажного (гинекологическое отделение и роддом). Во время боевых действий основное здание законсервировали, и все службы сейчас работают на базе 3-этажного корпуса. «Проблема с медициной в Авдеевке огромнейшие. Сегодня больница укомплектована персоналом на 25%. Мы пытаемся создать условия, чтобы сюда вернулись все врачи. Вот в прошлом году отремонтировали неврологическое отделение», – добавляет представительница завода.

По словам Оксаны Трегубчук, сейчас в город вернулись уже более 20 тысяч жителей. Предприятие старается создать достойные условия для жизни в Авдеевке.

Часть объектов, доступных горожанам, находятся и на территории Авдеевского коксохима. Гордость заводчан – оранжерея и фазанарий. Здесь для школьников проходят экоуроки, а молодожены приезжают на фотосессии.

Фазанарий и оражерея на АКХЗ

Как сообщалось ранее, после 2014 года из-за боевых действий Авдеевский коксохимический завод останавливался и запускался 15 раз, более 200 раз завод был обесточен. Также «Донецкие новости» демонстрировали, как завод обеспечивает безопасность своих сотрудников в прифронтовой зоне. Благодаря АКХЗ в Авдеевке самые низкие в Украине тарифы на отопление – на 97% ниже чем во Львове и на 98% ниже чем в Киеве.