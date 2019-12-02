Краматорск: Стало известно, сколько школьников учится на украинском и русском языках

В Краматорске удовлетворяется потребность населения в создании условий для обучения и воспитания детей на государственном языке. Об этом говорится в проекте «Программы социально-экономического развития Краматорска на 2020 год», размещенном на сайте горсовета.

Так, в 2019-2020 учебном году из общего количества общеобразовательных учебных заведений города работает 5 школ с украинским языком обучения. В них учится 1 тыс. 613 учеников. Одноязычных школ с русским языком обучения в Краматорске нет. Школ с украинским и русским языками обучения – 26.

Уточняется, что средняя наполняемость классов с украинским языком обучения – 25,3. На украинском языке во всех школах города обучается 12 тыс. 694 ученика, что составляет 69,9% от общего количества школьников. На русском языке обучаются 5 тыс. 196 учащихся – 30,1%.

Напомним, с 2014 года русских школ в Украине стало втрое меньше.

Источник: Восточный проект