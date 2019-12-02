В Украине почти 48 тысяч переселенцев пострадали на производстве

В Украине почти 48 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших на производстве, и членов их семей на протяжении января-октября получили страховые выплаты от Фонда социального страхования. По оперативным данным на 01.11.2019 общая сумма выплат составила 1,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Фонд финансирует ежемесячные страховые выплаты, которые компенсируют утраченный заработок, одноразовую помощь в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего (членам семьи или лицам, имеющим на это право), помощь по временной потере трудоспособности и др.

«Численность внутренне перемещенных пострадавших (членов их семей) по данным трех кварталов составила почти 48 тыс. человек, или 23,3% общего количества получателей ежемесячных страховых выплат», – говорится в сообщении.

Также уточнятся, что за 9 месяцев 2019 года Фонд социального страхования Украины ежемесячно финансировал страховые выплаты для 205,7 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей. Общая сумма выплат за этот период составила 6,2 млрд грн. По сравнению с тремя кварталами 2018 года расходы Фонда по этому направлению выросли на 9,7%.