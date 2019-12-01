В Киеве обстреляли автомобиль владельца сети «Обжора» и экс-заммэра Донецка (Фото, видео)

Сегодня, 1 декабря, в центре Киеве был обстрелян автомобиль экс-заместителя мэра Донецка, а ныне депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб 3-летний ребенок депутата, передает «Украинская правда».

По данным правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел. «Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок скончался в карете "скорой"», – цитирует издание сообщение полиции.

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника. Водитель Range Rover доставлен в управление полиции для дачи объяснений.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство. По факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно позже, за рулем Range Rover был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

По данным «УП», выстрел в Range Rover был осуществлен из автомобиля Lexus, который скрылся с места совершения преступления.

Потерпевший – 47-летний Вячеслав Соболев, погибший – его сын Александр Соболев 2016 года рождения.

«Range Rover начал движение, когда произошел выстрел – в этот момент переключился свет на светофоре на "зеленый" для машин… После выстрела отец выбежал из машины с ребенком на руках, ребенок кричал, что ему больно, отец кричал "Вызывайте скорую". Потом они побежали к ресторану "Марио", сидели, мама кричала. Приехала "скорая", почти одновременно приехала полиция», – рассказала свидетель происшествия.

Информацию об обстреле подтвердил сам Соболев. Он сообщил, что во время стрельбы был убит его сын.

По информации Бигуса, автомобиль Range Rover, который был обстрелян в центре Киева, записан на компанию «ДонУкрПроектНИИ». «Это авто, судя по декларации, арендует Вячеслав Соболев», – отметил журналист.

Автомобиль, в котором передвигался Вячеслав Соболев

Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа ВР от «Партии регионов», который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.

Отметим, что Вячеслав Соболев – уроженец г. Енакиево (Донецкая обл., ныне временно неподконтрольная Украине территория). На Донетчине он известен как владелец сети супермаркетов «Обжора» (первый магазин открыл в 1997 году, данная сеть до сих пор работает в «ДНР»), депутат Донецкого городского совета, первоначально являлся членом «Партии регионов», затем перешел в «Батькивщину». Уже как сторонник Юлии Тимошенко в 2005 году он был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко.

В 2006 – 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.

В 2010 – 2011 гг. он занимал должности директора ДП «Нафтогазсети» НАК «Нафтогаз Украины», был замглавой председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии «Блок Петра Порошенко».

В 2011 году Соболев женился на экс-супруге российского певца Николая Баскова. Светлана Шпигель – дочь российского сенатора и главы Всемирного Конгресса русскоязычного еврейства Бориса Шпигеля.

Сейчас супруга Соболева – Инна. Он отец пятерых детей. Старший сын, дочь Светлана, сын Давид, дочь Нина. Младший сын Александр родился в августе 2016 года.