Продлить, переписать, не замечать: Эксперты спрогнозировали ситуацию с законом об особом статусе Донбасса

Чем ближе саммит «нормандской четверки» (намечен на 9 декабря в Париже), тем больше разговоров касательно закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (более известен как закон «об особом статусе Донбасса»). Он был принят еще в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года. Первоначально срок его действия был определен в 3 года. Поэтому 6 октября 2017 года Рада опять проголосовала по «особому статусу» Донбасса, продлив его еще на год – до 18 октября 2018 года. Последний раз Рада продлила действие закона 4 октября 2018 года, в этот же день его подписал президент Петр Порошенко. Срок действия этого документа истекает 31 декабря 2019 года.

Главная особенность 5-летнего ЗУ «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей [ОРДЛО]» заключается в том, что по факту он так и не заработал, т.к. реализация всех его положений рассчитана на освобожденную территорию ОРДЛО.

Новая украинская власть заговорила о написании нового т. н. закона об особом статусе Донбасса. «Донецкие новости» поинтересовались у экспертов, когда может появиться обновленный документ, каким он должен быть (и должен ли быть вообще), какие в нем могут быть риски – и как их избежать.

Иван Ступак, бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности:

– После встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия), которая состоится 9 декабря в Париже, в Верховной Раде Украины планируется принять новый законопроект об особом статусе Донбасса.

Будет ли это абсолютно новый закон или просто продлен действующий, станет известно лишь по результатам этой важной встречи в Париже.

В парламенте прошлого созыва также не было однозначного мнения по этому вопросу. Одни говорили, что продлевать действие закона нет смысла. Другие считали, что нужно не только продлевать действие этого закона, но и начинать работать над другими законодательными актами.

Россия уже длительное время с маниакальной настойчивостью пытается навязать Украине тупиковые условия особого статуса Донбасса. Через подконтрольных Кремлю «руководителей» Донецка и Луганска, а также с использованием подкупа европейских лидеров, газового шантажа Европы и шквального информационного давления через СМИ. В английском языке данный прием называется «Уловка-22» (англ. Catch-22) – ситуация, возникающая в результате логического парадокса между взаимоисключающими правилами и процедурами. В этой ситуации человек, подпадающий под действие таких норм, не может их никак контролировать, так как попытка нарушить эти установки автоматически подразумевает их соблюдение.

Таким образом, вся история с особым статусом Донбасса, которую навязывает Россия, – это одна сплошная игра, в которой Украина не сможет выиграть, тут хотя бы не проиграть.

Во-первых, после принятия всех условий из этой игры уже невозможно будет выйти. А во-вторых, это станет только началом процесса разрушения Украины как государства, шаг за шагом, область за областью.

На данном историческом и политическом этапе для России в конфликте на востоке нашей страны наступил момент, который так ценят шашлычники: то есть пламени уже нет, но угли чуть подернуты пеплом и жар стоит отменный.

А что же дальше?

А дальше РФ «впихнет» эти тлеющие угли обратно в состав Украины и за счет Украины добьется амнистии для всех сторонников «русского мира» в Донецке и Луганске. В дальнейшем эти ярые сторонники и адепты «русскомирия» будут устраиваться на работу во все органы власти Украины, начиная с районных администраций и заканчивая СБУ, Генпрокуратурой, Офисом президента – и никто не сможет им в этом помешать.

А еще немного позже уже будут митинги в центре Киева с православными иконами и триколорами в поддержку России, яростные стычки с украинскими националистическими движениями. С России будут сняты все так «несправедливо» наложенные санкции, цены на нефть вернутся на уровень 100-120 долл. за баррель, и у России, в отличие от Украины, все будет хорошо.

А что вы хотели? Ведь все-таки «братский народ».

Людмила Долгоновская, соосновательница Сети защиты национальных интересов «АНТС», начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг.:

– Точкой отсчета для обсуждения и принятия нового закона «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» станет саммит лидеров «нормандской четверки». Но «за закрытыми дверями» работа над законопроектом уже ведется.

Такой закон нужен, потому что важно установить и озвучить правила дальнейшего сосуществования, задать временные рамки для урегулирования, определиться с дефинициями. Мне бы хотелось видеть в этом документе удовлетворение общественного запроса на справедливость и ясность в вопросах реинтеграции.

Первый блок – справедливость. Это вопросы, связанные с переходным правосудием – восстановление прав жертв конфликта, привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права. Эти темы требуют хорошо спланированной и скоординированной коммуникации представителей власти с общественностью.

Второй блок –собственно реинтеграция. Он подразумевает возврат оккупированных территорий в единое с Украиной правовое, финансово-экономическое и гуманитарное поле. Задача закона – регламентировать эти процессы. Стратегия реинтеграции ОРДЛО и план ее реализации, утвержденные распоряжениям Кабмина, должны основываться на положениях закона.

Главным условием для избегания и минимизации рисков, связанных с принятием закона, является контроль Украины, фактическая способность управлять ситуацией. То есть, если мы говорим о том, что закон вступит в силу после признания ОБСЕ результатов местных выборов в ОРДЛО, то это значит, что Украина в состоянии обеспечить не только их проведение, но и результаты.

Игорь Чаленко, политолог, руководитель Центра анализа и стратегий:

– Сегодня вероятны несколько сценариев касательно закона об особом статусе Донбасса.

Во-первых, это принятие нового документа, о чем неоднократно говорил президент Зеленский. К сожалению, конкретики о наполнении проекта не знают даже его инициаторы. Общих слов о «красных линиях» явно недостаточно. Весьма опрометчиво считать отправной точкой для его разработки встречу «нормандской четверки» 9 декабря. Поскольку в таком случае можем получить весьма сырой документ. Также немаловажен момент согласования его позиций с другой стороной. Без такого согласования возникнут вопросы о дальнейшей поддержке Украиной Минского процесса.

Во-вторых, (и я считаю этот вариант более реалистичным) – очередное продление действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Это станет наиболее компромиссным решением, поскольку совмещает в себе интересы всех сторон.

И третий сценарий – это бездействие нынешней власти и отсутствие какого либо закона об особом статусе Донбасса с 1 января 2020 года. Последний вариант может стать отправной точкой к замораживанию конфликта на десятилетия.

Если говорить о рисках, то закон об особом статусе Донбасса не несет тех рисков, которые могут последовать, например, за поправками в Конституцию Украины (то есть закреплении соответствующего статуса в Основном законе).

Хочу провести аналогию и напомнить ситуацию с Крымом. В свое время именно закрепление в Конституции 1996 года автономности республики создало почву для планомерной дестабилизации ситуации на полуострове, что в 2014 году в итоге и привело к известным событиям – и аннексии украинской территории. Потому в данном случае украинской власти стоит избежать соответствующих правок. Опять-таки, могут возникнуть вопросы к 11-му пункту Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, но формулировка этого пункта весьма двузначна – и дает широкое поле для действий. (Напомним, что п.11 включает вступление в силу новой Конституции Украины, «предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – ред.).

Александр Кондратенко, политтехнолог:

– К сожалению, очевидным остается тот факт, что команда Зеленского до сих пор не понимает, какой должна быть новая редакция закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». И заявление председателя ВР Дмитрия Разумкова, что новый законопроект будет разрабатываться только после встречи в Нормандском формате, тому подтверждение. Мы снова и снова наблюдаем ситуативное решение поставленных задач и вызовов перед партией монобольшинства.

Гораздо более основательно к саммиту готовится российская сторона. Кремль привезет в Париж свой вариант закона об «особом статусе Донбасса» – по сути, сценарий развала Украины. Существует большая вероятность того, что после переговоров «нормандской четверки» в украинском парламенте будет продавливаться именно путинский вариант закона, который подразумевает интеграцию ОРДЛО в состав Украины для дальнейшей дестабилизации страны уже на государственном уровне.

Текст нового документа можно будет увидеть в течение 10 дней после переговоров 9 декабря. Ни о каком сотрудничестве, а тем более написании закона вместе со всем украинским обществом, речь уже давно не идет.

Главная опасность предоставления особого статуса Донбассу заключается в том, что он будет на постоянной основе закреплен в Конституции. А это фактически ведет к началу федерализации страны, что в свою очередь запустит механизм разрушения Украины как целостного государства. Именного этого и добивается Кремль.

Если норма пункта 18 переходных положений проекта изменений к Конституции об «особом статусе Донбасса» получит одобрение парламента, это породит огромное количество новых конфликтов. Похожая ситуация была в 2015 году после голосования за законопроект в первом чтении. Фактически принятием этой нормы будет легализован особый статус «ЛНР» и «ДНР» в составе Украины и создана беспрецедентная угроза унитарности страны. После этого, в ближайшее время, определенные движения могут возникнуть и в западной части Украины.

Евгения Колесник, политический эксперт:

– В современном контексте очень сложно прогнозировать конкретные даты для нового законопроекта. Так как, судя по сегодняшней ситуации в «Слуге народа», они не знают каким образом вообще можно проводить агитацию, регистрировать отдельные подразделения и искать поддержку среди электората.

Мы сейчас видим, что несмотря на политику президента Зеленского и его команды, новую волну поддержки они точно на территории ОРДЛО не получат, как бы оптимистично они не отзывались о сегодняшней ситуации в стране и о дальнейших прогнозах проукраинской политики на Донбассе.

С учетом последних событий, когда все местные журналисты мониторили действия Зеленского, – люди ждали моментальных изменений, люди ждали того, что по щелчку пальцев все изменится. Этого нет. Как нет у Зеленского весомости, достаточного авторитета. Именно поэтому президенту Украины так нужна встреча «нормандской четверки», ведь именно так он покажет, что на международной арене с ним считаются и его готовы слушать.

Есть большая вероятность, что именно во время встречи в Париже, намеченной на 9 декабря, будет обсуждаться новый (реформированный) законопроект касательно ОРДЛО. Европе нужно как можно скорее закрыть кризис в Украине – для оптимизации своих отношений с Россией. И мы должны понимать, что новый законопроект не будет базироваться на желаниях Украины. Скорее всего, несколько пунктов, в качестве «жеста» от Европы и России будут учтены.

Заявления насчет нового законопроекта очень неоднозначны и противоречивы. Пока абсолютно непонятно, каким образом будет реализовываться избирательное право, как будут формироваться местные советы, какой будет «амнистия».